В Краснодарском крае из-за ливня смыло пешеходный мост

В поселке Новомихайловский Краснодарского края из-за ливня смыло мост через реку Нечепсухо

В поселке Новомихайловский Краснодарского края из-за ливня смыло пешеходный мост через реку Нечепсухо. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

«Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня», — говорится в сообщении.

В администрации района отметили, что местные жители могут воспользоваться альтернативной переправой — мостом по улице Шаумяна.