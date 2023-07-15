Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:24, 15 июля 2023Среда обитания

В Краснодарском крае из-за ливня смыло пешеходный мост

В поселке Новомихайловский Краснодарского края из-за ливня смыло мост через реку Нечепсухо

Фото: Vitali Adutskevich / Unsplash

В поселке Новомихайловский Краснодарского края из-за ливня смыло пешеходный мост через реку Нечепсухо. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

«Пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший МКР Остров и улицу Колхозную в поселке Новомихайловском, смыло сегодня во время ливня», — говорится в сообщении.

В администрации района отметили, что местные жители могут воспользоваться альтернативной переправой — мостом по улице Шаумяна.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Кто готовил преступления по заказу СБУ?

    Стали известны подробности обвинения против администратора «Кремлевской прачки»

    Кинолог рассказал о правилах безопасного поглаживания собаки

    На угледарском направлении перестала появляться иностранная техника

    Тренер рассказала о запрещенных беременным видах фитнеса

    В Госдуме прокомментировали слова главнокомандующего ВСУ о захвате Крыма

    В Краснодарском крае из-за ливня смыло пешеходный мост

    На балконе дома в Москве заметили снимающую откровенный контент девушку

    Южная Корея выделит Украине 150 миллионов долларов

    Названы неочевидные причины длительного кашля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости