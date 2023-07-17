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14:51, 17 июля 2023Россия

В части российского региона отменили комендантский час

Сальдо отменил комендантский час на ряде транзитных маршрутов в Херсонской области
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Херсонской области временно отменили комендантский час для грузового и пассажирского транспорта на ряде транзитных маршрутов. Об этом объявил врио главы российского региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, решение принято в связи с терактом на Крымском мосту через Керченский пролив, который произошел в ночь на 17 июля. Оно поможет обеспечить транзитное движение пассажиров и грузов через Херсонскую область из Крыма в Ростовскую область.

Сальдо уточнил, что речь идет о маршрутах Джанкой — Чонгар — Новоалексеевка — Мелитополь, а также Армянск — Чаплинка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что на сухопутном коридоре в регионе после теракта на Крымском мосту усилили меры безопасности. Он добавил, что маршруте был отменен комендантский час и установлен круглосуточный проезд.

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О взрыве на Крымском мосту стало известно утром в понедельник, 17 июля. О происшествии сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Национального антитеррористического комитета, сооружение было атаковано двумя беспилотными надводными катерами в 3:17 ночи. В свою очередь, в Следственном комитете заявили, что теракт совершили спецслужбы Украины.

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    Сергей Истомин
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