Пять человек погибли при падении самолета на ангар в Польше

Пять человек погибли и десять пострадали при падении самолета на ангар в Польше

Самолет Cessna упал на ангар с людьми в Польше, в результате погибли пять человек. Об этом пишет ТАСС.

По данным источников, десять человек пострадали. Как указали источники, самолет, использующийся для поднятия в воздух парашютистов, потерпел крушение во время посадки. В сложных погодных условиях он упал на ангар, где люди прятались от непогоды. По данным эксренных служб, погиб пилот самолета и еще четыре человека.

Ранее в Финляндии на авиашоу в Коувола разбился самолет. Инцидент произошел при выполнении фигур высшего пилотажа. Отмечается, что самолет упал в лесу в районе аэропорта Силланпяя. Зрители шоу непосредственной опасности при падении самолета не подверглись.