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23:06, 16 июля 2023Мир

В Финляндии самолет разбился на авиашоу

Yle: в Финляндии пилот погиб при крушении самолета на авиашоу

В Финляндии на авиашоу в Коувола разбился самолет. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на данные полиции.

По информации Yle, при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот. Отмечается, что самолет упал в лесу в районе аэропорта Силланпяя.

На месте инцидента правоохранительные органы начали расследование авиакатастрофы. Издание уточнило, что зрители непосредственной опасности при падении самолета не подверглись, никто из публики не пострадал.

Ранее легкомоторный самолет разбился возле села Усть-Кулом в Коми. При взлете борт зацепился за линию электропередачи и рухнул на территории частного домовладения. На воздушном судне находились два человека, пострадал пилот.

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    Юлия Мискевич
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