В России остановят выдачу грантов на разработки своего софта

Минцифры остановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до 1 сентября

Выдача государственных грантов на новые разработки в IT-сфере остановлена до 1 сентября, в основном операторе грантов — Российском фонде развития информационных технологий (РФРИТ) — проведут независимую оценку компетенций сотрудников. Об этом говорится в сообщении на сайте Минцифры.

Также будет обновлен состав органов принятия решений и пул экспертов, которые выбирают заявки, планируется провести аудит принятых решений о выдаче грантов на разработку софта и отменить те, по которым есть сомнения.

Отдельно ведомство намерено оптимизировать процессы согласований, чтобы исключить влияние на них сотрудников Минцифры, а также обеспечить прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации проектов.

Для этого Минцифры создаст комиссию по проверке во главе с министром Максутом Шадаевым. В нее войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в сфере IT и экспертных организаций. Она рассмотрит все жалобы и предложения по оптимизации процессов и проверит наличие конфликта интересов.

О причинах такого решения не сообщается. Однако комиссия собирается на фоне обвинения замглавы ведомства Максима Паршина в получении взятки в особо крупном размере размере. Чиновник курирует программу поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений.

Ранее российские IT-компании пожаловались на отсутствие грантов и обещанных льготных кредитов на импортозамещение иностранного софта. Правительство не смогло согласовать перечень переданные проектов, хотя обещало сделать это не позднее, чем к маю.