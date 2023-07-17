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14:15, 17 июля 2023Россия

Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow

Минобороны России отчиталось о перехвате трех ракет Storm Shadow

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, системы ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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    Никита Абрамов
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