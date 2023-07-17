Российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow

Минобороны России отчиталось о перехвате трех ракет Storm Shadow

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, системы ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Российские военные из Южной группировки войск за минувшие сутки отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные пытались организовать наступление близ населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, а также Веселое, Первомайское, Северное, Красногоровка, Новомихайловка, Орехово-Василевка и Марьинка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).