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15:29, 17 июля 2023Россия

Стала известна судьба пилота упавшего на Кубани штурмовика Су-25

Самолет Су-25 упал в море в районе Ейска в Краснодарском крае, пилот выжил

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Пилот упавшего на Кубани штурмовика Су-25 успел катапультироваться. Судьба летчика стала известна Telegram-каналу SHOT.

По данным авторов поста, самолет рухнул в Щербиновском районе Краснодарского края. Пилот жив и находится без сознания, его состояние не уточняется.

В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщил, что летчика достали из воды спасатели. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

О крушении штурмовика Су-25 на Кубани стало известно днем 17 июля. Причины происшествия пока неизвестны. Власти ситуацию не комментировали.

Возможный момент падения самолета попал на видео. На снятых очевидцами кадрах видно, что при крушении воздушное судно подняло в воздух огромные всплески воды.

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    Константин Лысяков
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