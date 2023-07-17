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18:13, 17 июля 2023Силовые структуры

Силовики задержали администратора и редактора Telegram-канала за вымогательство

В Краснодаре задержали администратора и редактора Telegram-канала за вымогательство

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре сотрудники МВД и СКР задержали двоих местных жителей, которые вели Telegram-канал о чиновниках и предпринимателях региона, добавляли в него ложную информацию и требовали за ее удаление крупные суммы денег. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в 2021 году мужчины создали Telegram-канал и сайт, на которые загружали информацию о представителях органов власти и бизнесменах Краснодарского края. На этих ресурсах появлялись ложные данные, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию чиновников и коммерсантов. За их удаление и отказ от дальнейшего распространения задержанные вымогали крупные суммы денег и требовали переводить их на криптокошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

В результате обыски прошли у администратора интернет-ресурсов и профессионального редактора, который занимался подготовкой публикаций. У них изъяли оргтехнику и черновики компрометирующих статей. Материалы переданы в следственные органы.

Ранее в Москве задержали экс-полковника ФСБ, который администрировал Telegram-каналы «Кремлевская прачка» и «Силовики». По данным следствия, он вымогал деньги у политиков и бизнесменов.

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    Варвара Митина
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