59-летняя модель снялась в бикини и без макияжа

59-летняя модель Эль Макферсон снялась в бикини Mellisa Odabash и без макияжа

Австралийская супермодель Эль Макферсон показала естественную внешность в откровенном образе. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

59-летняя манекенщица снялась в бикини коричневого цвета из ассортимента бренда Mellisa Odabash стоимостью 323 фунта стерлингов (38 тысяч рублей). При этом на сделанном в зеркало ванной комнаты фото видно, что волосы знаменитости распущены, а на ее лице отсутствует макияж. В качестве украшения она выбрала массивный золотой кулон.

Макферсон поделилась изображением в сторис, поэтому у поклонников не было возможности прокомментировать ее внешний вид.

Ранее в июне Ирина Шейк также опубликовала снимок с модного показа бренда Alaia, на котором она запечатлена в прозрачном наряде оранжевого цвета. При этом знаменитость предстала перед камерой без бюстгальтера.