Россиянин стал первой ракеткой мира среди юношей
Российский теннисист Ярослав Демин стал первой ракеткой мира среди юношей
Российский теннисист Ярослав Демин стал первой ракеткой мира среди юношей. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).
17-летний спортсмен поднялся на шесть позиций в списке. В активе россиянина 2445,5 очков. В рейтинге ITF учитываются результаты как в одиночном, так и в парном разряде.
Ранее Демин дошел до финала юниорского Уимблдона-2023, где проиграл представителю Великобритании Генри Сирлу. Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6. 10 июня Демин с мексиканцем Родриго Мендесом одержали победу на юниорском «Ролан Гаррос» в парном разряде.
Российские теннисисты продолжают выступать на международных турнирах под нейтральным статусом.