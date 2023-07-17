Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 17 июля 2023Россия

В России назвали цель удара Украины по Крымскому мосту

Депутат Чепа: ударив по Крымскому мосту, Украина пыталась заявить о себе после неудач

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Теракт на Крымском мосту — это попытка Украины прокричать о том, что она совершает какие-то действия против России, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цель атаки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«У них полностью сорвалось контрнаступление. Все попытки громко заявить о себе — терпят неудачу, поэтому самое главное для них — прокричать о том, что что-то произошло, и это была попытка атаки Крымского моста. Поэтому все их последние действия носят террористический характер», — высказался депутат.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ЧП на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани. Атака была совершена в 3:05 ночи.

По факту произошедшего было возбуждено дело о теракте. В Следственном комитете России заявили, что теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали цель удара Украины по Крымскому мосту

    В России остановят выдачу грантов на разработки своего софта

    Гипнотерапевт рассказал о привычках для хорошего самочувствия в течение дня

    Российский врач назвал приводящее к перхоти средство для волос

    Продажу билетов на автобус из Ростова-на-Дону в Крым приостановили

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Появились подробности о погибшей в Крыму семейной паре из Белгородской области

    Стало известно о состоянии опор Крымского моста

    Опровергнута польза домашних животных при расстройствах психики

    Япония предложила способ решить мировые проблемы с газом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости