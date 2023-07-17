В России назвали цель удара Украины по Крымскому мосту

Депутат Чепа: ударив по Крымскому мосту, Украина пыталась заявить о себе после неудач

Теракт на Крымском мосту — это попытка Украины прокричать о том, что она совершает какие-то действия против России, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цель атаки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«У них полностью сорвалось контрнаступление. Все попытки громко заявить о себе — терпят неудачу, поэтому самое главное для них — прокричать о том, что что-то произошло, и это была попытка атаки Крымского моста. Поэтому все их последние действия носят террористический характер», — высказался депутат.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ЧП на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани. Атака была совершена в 3:05 ночи.

По факту произошедшего было возбуждено дело о теракте. В Следственном комитете России заявили, что теракт на Крымском мосту совершили спецслужбы Украины.

