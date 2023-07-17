Опубликована сводка об ударах ВСУ по Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об ударах ВСУ по области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«По селу Журавлевка выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — пять. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА четыре взрывных устройства. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Красный Хутор — зафиксировано три артиллерийских снаряда и 11 гранатометных выстрелов», — пояснил он.

Губернатор добавил, что по окраине поселка Горьковский было выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. При этом осколки снарядов выбили стекла, посекли фасады домов, крыши и заборы. По окраине села Староселье противник выпустил четыре минометных снаряда. Помимо того, под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка.

По городу Шебекино ВСУ выпустили восемь снарядов из реактивной системы залпового огня «Град». В результате обстрела пострадали мужчина и женщина, которую не удалось спасти. Осколки выбили стекла в школе, магазине и торговых павильонах. Также повреждены пять автомобилей, гараж и дорожное полотно.

Кроме того, украинский беспилотник сбросил одно взрывное устройство в селе Середа. Населенный пункт Терезовка также попал под артиллерийский обстрел.

Ранее Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Белгородом две воздушные цели. По его словам, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).