Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 17 июля 2023Россия

Опубликована сводка об ударах ВСУ по Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об ударах ВСУ по области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба губернатора / ТАСС

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал сводку об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«По селу Журавлевка выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — пять. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА четыре взрывных устройства. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Красный Хутор — зафиксировано три артиллерийских снаряда и 11 гранатометных выстрелов», — пояснил он.

Губернатор добавил, что по окраине поселка Горьковский было выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших нет. При этом осколки снарядов выбили стекла, посекли фасады домов, крыши и заборы. По окраине села Староселье противник выпустил четыре минометных снаряда. Помимо того, под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

По городу Шебекино ВСУ выпустили восемь снарядов из реактивной системы залпового огня «Град». В результате обстрела пострадали мужчина и женщина, которую не удалось спасти. Осколки выбили стекла в школе, магазине и торговых павильонах. Также повреждены пять автомобилей, гараж и дорожное полотно.

Кроме того, украинский беспилотник сбросил одно взрывное устройство в селе Середа. Населенный пункт Терезовка также попал под артиллерийский обстрел.

Ранее Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Белгородом две воздушные цели. По его словам, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Путину представили доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту

    Врач назвала россиянкам опасные для здоровья купальники

    Образ Филиппа Киркорова раскритиковали пользователи сети

    МИД уведомил Турцию и Украину о возражении против продления зерновой сделки

    90-летний мужчина сыграл свадьбу с пятой женой и заявил о желании жениться еще

    Польша оставит посла в России

    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Моргенштерн обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

    Собянин раскрыл планы реабилитации «Лосиного острова»

    Раскрыто влияние атаки на Крымский мост на поведение российских туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости