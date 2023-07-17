Предложена пересматривающая возраст Вселенной гипотеза

MNRAS: предложена модель CCC + TL, увеличивающая возраст Вселенной в два раза

Космолог Раджендра Гупта из Университета Оттавы (Канада) предложил новую гипотезу, согласно которой возраст Вселенной на самом деле в два раза больше, чем предсказывает современная модель. Статья с теоретическими выкладками опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

С момента запуска космического телескопа Джеймса Уэбба появляется все больше доказательств существования необычайно массивных галактик в ранней Вселенной, которые представляют проблему для общепринятой космологической модели ΛCDM. Согласно этой модели, разработанной на основе наблюдений далеких галактик, текущий возраст Вселенной оценивается в 12,797 миллиарда лет. Однако некоторые галактики, исходя из их красного смещения, существовали уже через 300 миллионов лет после Большого взрыва, при этом они выглядят вполне современными.

Красное смещение — это явление смещения спектральных линий в красную область спектра из-за эффекта Доплера, вызванного удалением галактики от наблюдателя. Согласно закону Хаббла, скорость удаления галактики, вызванного расширением Вселенной, находится в прямой зависимости от удаленности этой галактики от наблюдателя. Отвергнутая гипотеза старения света Цвикки предлагала другое объяснение: красное смещение происходит в результате того, что фотоны теряют энергию при прохождении значительных расстояний из-за взаимодействия с материей, другими фотонами или в результате пока еще не известного физического взаимодействия.

В своей новой работе Гупта решил объединить гипотезу старения света с моделью расширяющейся Вселенной, рассмотрев красное смещение как гибридное явление. В этой модели, обозначенной как CCC + TL (англ. covarying coupling constants + tired light), рассматривается еще одна спорная концепция, заключающаяся в одновременном изменении некоторых фундаментальных физических констант с течением времени. Ученый отвергает традиционную интерпретацию космологической постоянной, характеризующей ответственную за расширение Вселенной энергию вакуума, и предлагает константу, объясняющую изменение связанных констант.

Предложенная ученым модель соответствовала наблюдениям JWST, однако в этом случае галактики с высоким красным смещением, наблюдаемые телескопом, могли эволюционировать не несколько сотен миллионов лет, как предполагает ΛCDM, а несколько миллиардов лет. Таким образом, современный возраст Вселенной увеличивается до 26,7 миллиарда, при этом красное смещениях z = 10 соответствует возрасту Вселенной 5,8 миллиарда лет, а z = 20 — 3,5 миллиарда лет, что должно хватить для роста массы древних галактик до наблюдаемых значений.

Как пишет Гупта, CCC + TL решает проблему аномально массивных ранних галактик, незадействуя такие гипотетические явления, как существование зародышей первичных черных дыр, быстрое образование массивных звезд населения III (первое поколение звезд) и суперэддингтоновская аккреция, когда черные дыры чрезвычайно быстро поглощали вещество и наращивали массу.