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21:02, 17 июля 2023Мир

Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля

Джо Байден провел переговоры с премьером Израиля Нетаньяху и пригласил его в США

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Американский лидер Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и пригласил его в США. Об этом сообщает The Jerusalaem Post.

Нетаньяху принял приглашение, подходящая дата будет согласована с официальными лицами США. Байден заверил израильского премьера в прочных связях между Израилем и США, а также в «совместных усилиях по борьбе с ядерной угрозой Ирана».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты признают право Израиля на «свободу действий» в случае, если Иран попытается получить ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что США продолжат взаимодействовать с Ираном в том, что касается его ядерной программы.

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    Семен Александров
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