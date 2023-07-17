Названо условие укрепления рубля

Экономист Григорьев: рубль может укрепить баланс поступлений от экспорта и импорта

Укрепление рубля возможно, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условие повышения курса национальной валюты.

По мнению эксперта, рубль может укрепиться только в результате улучшения торгового баланса. А именно если поступления от экспорта в России начнут превосходить поступления от импорта. Такой сценарий экономист счел вполне вероятным.

«Это вероятно, потому что страны Персидского залива, например, Саудовская Аравия, снова озвучили планы по снижению добычи нефти. Это приведет, естественно, к росту стоимости нефти и, возможно, сыграет на пользу России. Плюс все-таки у нас понемногу, судя по всему, улучшается структура экспортно-импортного баланса, поэтому есть надежда, что ситуация улучшится», — поделился Григорьев.

Ранее Владимир Григорьев назвал причину ослабления рубля и описал будущее курса национальной валюты.

На утренней сессии Московской биржи в понедельник, 17 июля, рубль продолжил снижение. Курс доллара подошел к 91 рублю, а курс евро превысил 102 рубля впервые с 6 июля.

