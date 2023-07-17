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17:27, 17 июля 2023Экономика

Экономист спрогнозировал будущее курса рубля

Экономист Григорьев спрогнозировал доллар по 90-92 рубля

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Рост курса доллара и евро во время утренних торгов мог быть обусловлен событиями в Крыму, однако они могли оказать лишь скоротечное влияние, а ослабление рубля происходит за счет других, фундаментальных факторов. Об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он также описал будущее курса национальной валюты.

На утренней сессии Московской биржи в понедельник, 17 июля, рубль продолжил снижение. Курс доллара подошел к 91 рублю, а курс евро превысил 102 рубля впервые с 6 июля.

На прошлой неделе рубль понемножку укреплялся, напомнил экономист. Однако сегодня начал ослабевать. Дело в том, что конъюнктурные факторы всегда влияют на курс, отметил он. Тем не менее есть и фундаментальные факторы, которые оказывают негативное влияние на национальную валюту. В частности, это падение экспортных поступлений в последние месяцы на фоне существенного роста импорта, убежден Григорьев.

Впервые за долгое время у России по итогам второго квартала отрицательное сальдо торгового баланса, то есть соотношение поступлений от экспорта и платежей по импорту. Конечно, это негативно влияет на рубль

Владимир Григорьевэкономист

«Наверное, нынешний курс более-менее устраивает правительство, Центробанк, экспортеров и в меньшей степени, но отчасти импортеров, поэтому, мне кажется, что пока какой-то существенный рост маловероятен. Если только не будут происходить какие-то резкие события, как сегодняшнее или другие политические или экономические изменения. Они могут рубль сильнее сдвинуть вниз, но если ничего такого не произойдет, он будет находиться на этом интервале — 90-92 рубля», — поделился прогнозом экономист.

Курс доллара от TradingView

Утром 17 июля на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

Ранее Центробанк объяснил, что падение курса рубля в июне, значительно превзошедшее прогнозы аналитиков, связано со снижением экспортных доходов, в первую очередь от продажи нефти.

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    Екатерина Смирная
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