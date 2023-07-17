Экономист спрогнозировал будущее курса рубля

Экономист Григорьев спрогнозировал доллар по 90-92 рубля

Рост курса доллара и евро во время утренних торгов мог быть обусловлен событиями в Крыму, однако они могли оказать лишь скоротечное влияние, а ослабление рубля происходит за счет других, фундаментальных факторов. Об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он также описал будущее курса национальной валюты.

На утренней сессии Московской биржи в понедельник, 17 июля, рубль продолжил снижение. Курс доллара подошел к 91 рублю, а курс евро превысил 102 рубля впервые с 6 июля.

На прошлой неделе рубль понемножку укреплялся, напомнил экономист. Однако сегодня начал ослабевать. Дело в том, что конъюнктурные факторы всегда влияют на курс, отметил он. Тем не менее есть и фундаментальные факторы, которые оказывают негативное влияние на национальную валюту. В частности, это падение экспортных поступлений в последние месяцы на фоне существенного роста импорта, убежден Григорьев.

Впервые за долгое время у России по итогам второго квартала отрицательное сальдо торгового баланса, то есть соотношение поступлений от экспорта и платежей по импорту. Конечно, это негативно влияет на рубль Владимир Григорьев экономист

«Наверное, нынешний курс более-менее устраивает правительство, Центробанк, экспортеров и в меньшей степени, но отчасти импортеров, поэтому, мне кажется, что пока какой-то существенный рост маловероятен. Если только не будут происходить какие-то резкие события, как сегодняшнее или другие политические или экономические изменения. Они могут рубль сильнее сдвинуть вниз, но если ничего такого не произойдет, он будет находиться на этом интервале — 90-92 рубля», — поделился прогнозом экономист.

Утром 17 июля на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

Ранее Центробанк объяснил, что падение курса рубля в июне, значительно превзошедшее прогнозы аналитиков, связано со снижением экспортных доходов, в первую очередь от продажи нефти.

