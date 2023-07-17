Эрдоган заявил об уходе зерновой сделки в историю

Эрдоган: зерновая сделка ушла в историю

Зерновая сделка ушла в историю. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По словам политика, Анкара до последнего предпринимала усилия по спасению черноморских договоренностей. Турецкий лидер также не исключил возможного возобновления сделки до августа, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он подчеркнул, что часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор.

