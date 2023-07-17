Опубликовано видео после звуков взрыва в районе Крымского моста

Baza опубликовала видео очевидцев после звуков взрыва в районе Крымского моста

Издание Baza в Telegram-канале опубликовало видео после звуков взрыва, которые услышали очевидцы в районе Крымского моста.

На кадрах видно, как над одной из опор Крымского моста поднимается густой дым.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

По данным издания Baza, в результате ЧП погибли два человека и один пострадал. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что у Крымского моста произошли два взрыва после 3:00 и 3:20.