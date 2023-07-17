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17:34, 17 июля 2023Ценности

Раскрыт правильный способ стирки темных джинсов

Сотрудница сервиса товаров и услуг Демпси: джинсы стоит выворачивать наизнанку при стирке

Фото: Maude Frédérique Lavoie / Unsplash

Сотрудница сервиса по подбору товаров и услуг Myjobquote Сара Демпси раскрыла правильный способ стирки темных джинсов. Соответствующий комментарий публикует издание Express.co.uk.

Эксперт пояснила, что джинсы часто теряют свой первоначальный внешний вид под воздействием солнечных лучей и горячей воды при стирке. Демпи уточнила, что перед тем, как поместить вещь в стиральную машину, ее стоит вывернуть наизнанку, а также добавить средство для сохранения цвета.

«Стирайте одежду темных оттенков вместе и на низкой температуре и используйте режим холодной стирки», — добавила она.

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Помимо этого, собеседница издания рассказала, что поваренная соль способна удалить въевшиеся пятна и сохранить качество ткани. Кроме того, она уточнила, что белый уксус во время очищения за счет содержания кислоты предотвращает выцветание джинсов.

Ранее в июле эксперт по уборке и супервайзер компании Fantastic Service Петя Холевич раскрыл быстрый способ погладить одежду без утюга. Как утверждал эксперт, необходимо смешать в распылителе уксус с водой и добавить кондиционер для белья.

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    Екатерина Ештокина
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