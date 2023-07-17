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02:00, 17 июля 2023Забота о себе

Беременная жена обвинила мужа в измене за пристрастие к общению с порномоделями

Беременная женщина почувствовала себя преданной из-за общения мужа с вебкам-моделями

Фото: Varun Gaba / Unsplash

Специалист в области этики и радиоведущая Элеонора Гордон-Смит рассказала, можно ли считать изменой в браке пристрастие мужчин к общению с вебкам-моделями. Эту тему она раскрыла после вопроса читательницы в авторской колонке The Guardian.

К Гордон-Смит обратилась замужняя женщина, беременная вторым ребенком. Читательница объяснила, что после рождения первенца она почти сразу снова забеременела и не может заниматься сексом с мужем. Раньше он для разрядки смотрел порно, но с недавних пор стал покупать приватные сессии онлайн с порномоделями. На обвинения жены он ответил, что это нельзя считать изменой, ведь он ни с кем не занимается сексом. Женщина почувствовала себя преданной, и попросила эксперта помочь ей разобраться в ситуации.

Гордон-Смит считает, что разные люди понимают под изменой разные вещи, часто даже не связанные с сексом. Кому-то даже фантазия партнера может показаться проявлением неверности. Однако эксперт полагает, что главное здесь не представление одного партнера об измене, а эмоции того, кто посчитал себя преданным.

Если вы говорите, что чувствуете себя преданной, а партнер отвечает, что технически не делает ничего плохого, то проблема не решается, а неприятное чувство не исчезает. Потому что быть хорошим партнером значит делать больше того, что формально входит в ваши обязательства. […] Вряд ли кто-то считает, что хорошие брачные отношения подразумевают только выполнение неких обязанностей и больше ничего

Элизабет Гордон-Смитспециалист в области этики и радиоведущая
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Эксперт посоветовала женщине попробовать обсудить мужем их сексуальную жизнь. «Если вы оба воспринимаете сексуальные нужды супруга как нечто, что он может удовлетворять, не интересуясь вашим мнением, то вернуться к совместному сексу может оказаться непросто», — отметила эксперт. По ее словам, автору письма может быть сложно испытывать влечение к человеку, который показал, что больше заинтересован в собственном удовольствии.

По мнению Гордон-Смит, паре стоит подумать о совместной терапии у сексолога. А в том случае, если на это нет средств, поискать профильную литературу и попытаться искренне поговорить о том, какими бы она хотела видеть их будущий секс. По ее словам, это очень важно, потому что во время секса оба партнера должны чувствовать себя желанными и любимыми, а эгоизм и фокус на собственном удовольствии могут мешать этому.

Ранее Гордон-Смит порекомендовала расстаться паре, в которой женщина испытывает тягу к фетишам, а мужчина не любит подобные эксперименты. По ее мнению, подобные расхождения могут быть критическими.

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    Антонина Черташ
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