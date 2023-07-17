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11:47, 17 июля 2023Ценности

50-летняя Гвинет Пэлтроу показала лицо без макияжа

50-летняя актриса Гвинет Пэлтроу снялась с дочерью Эппл Мартин без макияжа

Фото: @gwynethpaltrow

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала естественную внешность на снимке с 19-летней дочерью Эппл Мартин. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

50-летняя знаменитость предстала перед камерой в черной майке на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала лицо без декоративной косметики и с белыми патчами под глазами. На размещенном фото (на момент написания новости было удалено) видно, что на лице Пэлтроу присутствуют мелкие мимические морщины и пигментация. Кроме того, звезда распустила длинные светлые волосы, уложенные в легкие локоны.

В свою очередь дочь актрисы примерила серый топ с узором и повязку на голову. Девушка также снялась без макияжа и с упомянутыми наклейками с концентрированным составом для ухода за кожей.

Ранее в июле 58-летняя Ирина Безрукова показала внешность без косметических средств. Артистка поделилась серией фото и видео с поездки в Карачаево-Черкесскую Республику. На одном размещенном снимке знаменитость запечатлела себя в легкой рубашке белого цвета.

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    Екатерина Ештокина
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