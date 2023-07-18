Россияне стали чаще покупать крепкий алкоголь

Росалкогольрегулирование: россияне в первом квартале чаще покупали водку и вино

Самыми популярными алкогольными напитками у россиян в первом полугодии 2023 года стали водка и вино. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования пишет ТАСС.

При этом в количественном выражении продажи водки в январе-июне не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 36,7 миллиона декалитров. Виноградное вино покупали больше на 4,5 процента, объем продаж за полугодие увеличился до 26,9 миллиона декалитров.

Отмечается, что за прошедший период россияне стали чаще приобретать крепкий алкоголь. Так, продажи ликерных вин подскочили в 2,1 раза, до 593,7 тысячи декалитров, а ликеро-водочных изделий крепостью свыше 25 градусов увеличились на 29,1 процента, до 6,6 миллиона декалитров. Плодовой алкогольной и слабоалкогольной продукции продукции было реализовано на 18,8 и 18,6 процента больше соответственно (до 6,1 и 8,4 миллиона декалитров). Продажи коньяка в России выросли на 10 процентов (до 6,4 миллиона декалитров), а игристые вины стали покупать чаще на 9,1 процента (до 8,8 миллиона декалитров).

В то же время продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25 градусов резко упали — на 88,8 процента к показателю прошлого года (до 140,1 тысячи декалитров), существенно меньше стали покупать и виноградосодержащих напитков без этилового спирта вовсе (минус 80,1 процента, до 464,2 тысячи декалитров).

Общий объем продаж алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в стране за прошедшие шесть месяцев увеличился на 3,9 процента в годовом выражении, до 107,4 миллиона декалитров, в том числе спиртных напитков с крепостью свыше 9 градусов — на 2,7 процента, до 55,3 миллиона декалитров.

Ранее сообщалось, что из-за ослабления рубля и в ответ на обсуждение повышения пошлин со стороны российских властей импортеры алкогольных напитков планируют повысить цены. Эксперты предполагают, что подорожание негативно отразится на рекордном объеме поставок спиртного в Россию. При этом отсутствие конкуренции на рынке может негативно сказаться на качестве российских вин, заметил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.