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18:34, 18 июля 2023Из жизни

Рыбак избил аллигатора удочкой и веслом из-за рыбы и попал на видео

Newsflare: рыбак из Бразилии ударил аллигатора веслом по морде из-за рыбы и попал на видео

В Бразилии рыбак избил аллигатора, который нацелился на его улов. Инцидент попал на видео, которое опубликовал сайт Newsflare.

Автор видео встретил крокодила на реке Каракол, когда катался на каяках и рыбачил с приятелем. Ему удалось поймать рыбу, однако, когда он попытался снять ее с лески, у самой лодки появился аллигатор. «Он хотел украсть рыбу, которую я только что поймал, и застиг меня врасплох», — написал в комментарии к ролику автор.

На записи видно, что мужчина вздрогнул при появлении рептилии и сначала ударил ее удочкой, а потом начал бить по воде веслом. Аллигатор скрылся под водой, но вскоре снова всплыл на некотором отдалении. Тогда бразилец хлопнул аллигатора веслом по морде. После этого тот наконец скрылся.

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Все время схватки друг подбадривал рыбака и смеялся за кадром. Отогнавший рептилию от лодки мужчина признался, что аллигатор напугал его и заставил понервничать.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нейплс, штат Флорида, отправился на утреннюю на прогулку и пережил нападение двухметрового аллигатора. Рептилия схватила мужчину за ногу.

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    Никита Савин
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