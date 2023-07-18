Рыбак избил аллигатора удочкой и веслом из-за рыбы и попал на видео

Newsflare: рыбак из Бразилии ударил аллигатора веслом по морде из-за рыбы и попал на видео

В Бразилии рыбак избил аллигатора, который нацелился на его улов. Инцидент попал на видео, которое опубликовал сайт Newsflare.

Автор видео встретил крокодила на реке Каракол, когда катался на каяках и рыбачил с приятелем. Ему удалось поймать рыбу, однако, когда он попытался снять ее с лески, у самой лодки появился аллигатор. «Он хотел украсть рыбу, которую я только что поймал, и застиг меня врасплох», — написал в комментарии к ролику автор.

На записи видно, что мужчина вздрогнул при появлении рептилии и сначала ударил ее удочкой, а потом начал бить по воде веслом. Аллигатор скрылся под водой, но вскоре снова всплыл на некотором отдалении. Тогда бразилец хлопнул аллигатора веслом по морде. После этого тот наконец скрылся.

Все время схватки друг подбадривал рыбака и смеялся за кадром. Отогнавший рептилию от лодки мужчина признался, что аллигатор напугал его и заставил понервничать.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нейплс, штат Флорида, отправился на утреннюю на прогулку и пережил нападение двухметрового аллигатора. Рептилия схватила мужчину за ногу.