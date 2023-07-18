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19:40, 18 июля 2023Мир

Австрия поддержала бразильскую инициативу по урегулированию украинского кризиса

Канцлер Австрии поддержал инициативу президента Бразилии по разрешению кризиса на Украине
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«С моей точки зрения, как канцлера нейтральной страны, нам важно поддержать исходящие от Бразилии инициативы, потому что война должна однажды закончиться», — заявил политик на полях саммита Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Ранее бразильский лидер предложил создать формат, похожий на «Большую двадцатку», для обсуждения ситуации на Украине. Он также призвал Запад не поощрять конфликт, а начать говорить о достижении мира.

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    Виктория Кондратьева
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