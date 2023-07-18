Австрия поддержала бразильскую инициативу по урегулированию украинского кризиса

Канцлер Австрии поддержал инициативу президента Бразилии по разрешению кризиса на Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«С моей точки зрения, как канцлера нейтральной страны, нам важно поддержать исходящие от Бразилии инициативы, потому что война должна однажды закончиться», — заявил политик на полях саммита Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Ранее бразильский лидер предложил создать формат, похожий на «Большую двадцатку», для обсуждения ситуации на Украине. Он также призвал Запад не поощрять конфликт, а начать говорить о достижении мира.