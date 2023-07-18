Появились кадры пожара на украинской нефтебазе после ударов возмездия

РИА Новости показало кадры пожара на украинской нефтебазе после ударов возмездия России

Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев показал кадры пожара на украинской нефтебазе в черте города, который произошел после ударов возмездия России. Видео появилось в распоряжении РИА Новости.

База использовалась для снабжения топливом Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В ночь с 17 на 18 июля по Николаеву был нанесен удар. (...) Под удар попала нефтебаза. (...) Местные жители фиксировали взрывы, фиксировали большие детонации, много пожарных машин, тушили до самого утра», — сказал Лебедев.

По его словам, сгорело не все топливо — один эшелон с цистернами ушел в сторону старого вокзала. На опубликованных кадрах можно увидеть большой столб черного дыма, который поднимается ввысь, и отражение огня.

Вооруженные силы России нанесли удар по местам подготовки терактов на Украине в ночь на вторник, 18 июля. Военнослужащие поразили судоремонтный завод в Одессе, где изготавливались безэкипажные катера, а также уничтожили хранилища топлива в районе Николаева и Одессы — их общий объем составлял около 70 тысяч тонн.