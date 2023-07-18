Эксперт заявил о нехватке у США потенциала для удовлетворения амбиций на Украине

Аналитик Берлетик: у США не хватит потенциала для удовлетворения амбиций на Украине

Аналитик, бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Брайан Берлетик в статье для Global Times заявил, что у США не хватит потенциала для удовлетворения геополитических амбиций на Украине.

По его словам, Вашингтон заявляет, что его действия направлены на поддержание мирового порядка, основанного на правилах, однако поставки кассетных боеприпасов Киеву подрывают любой порядок.

«Вашингтон принимает такое решение именно потому, что его геополитические амбиции ради поддержания собственной гегемонии далеко превосходят имеющиеся в его распоряжении военные средства для их удовлетворения», — сказал Берлетик.

Он указал, что у США не хватает промышленных мощностей для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов, а кассетные снаряды — это единственный доступный вариант.

Берлетик назвал не взвешенным решением передачу Киеву запрещенных снарядов, а жестом отчаяния в марионеточной войне с Россией. Он добавил, что это некий приз, который отсрочит поражение украинских войск и временно защитит самолюбие Вашингтона.

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом передаст Киеву кассетные боеприпасы. При этом в администрации президента США Джо Байдена отмечали, что откладывали решение о передаче этих снарядов из-за рисков для мирных жителей.

