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01:44, 18 июля 2023Мир

Активистка заявила об опасности кассетных бомб США для украинцев

Активистка Калдикотт: украинцы и их дети будут годами гибнуть от кассетных бомб США

Фото: US Army / Reuters

Известная австралийская активистка и борец за мир Хелен Калдикотт оценила последствия поставки кассетных боеприпасов США Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Калдикотт, от пяти до 30 процентов бомб не разрываются сразу. Поэтому она заявила, что украинцы и их дети будут годами гибнуть от кассетных бомб США. Активистка назвала их «самой отвратительной из изобретенных человечеством разновидностей оружия».

Кассетные бомбы разработали для провоцирования «беспорядочных человеческих жертв и чудовищных ранений» вне зависимости от того, кто от них пострадает. Калдикотт напомнила, что каждая из них состоит из 202 бомб, осколки которых разлетаются по площади в 22 футбольных поля. Подобное оружие запрещено Женевской конвенцией, заключила она.

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    Марина Совина
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