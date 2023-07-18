Пробка в четыре километра образовалась перед Крымским мостом

Автомобильная пробка длиной около четырех километров образовалась перед Крымским мостом

Автомобильная пробка длиной около четырех километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает местный оперштаб в своем Telegram-канале.

Уточняется, что работают 50 постов досмотра, где дежурят экипажи ДПС. Вдоль трассы установлены 19 биотуалетов и 3 пункта раздачи воды.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму после атаки на мост через Керченский пролив. По его словам, какие-либо дополнительные ограничения на полуострове пока не обсуждались.

Взрыв на Крымском мосту произошел 17 июля около трех часов ночи. При ЧП пострадала девочка-подросток, которая ехала вместе с родителями на отдых. В настоящее время она находится в больнице, ее родителей спасти не удалось.

