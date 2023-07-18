На Украине ракетным ударом уничтожен объект инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении башни мобильной связи после обстрела

В Великомихайловской общине Синельниковского района Днепропетровской области сообщили о повреждении башни мобильной связи во время ракетного обстрела в ночь на 18 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«Ударили по Великомихайловской общине Синельниковского района. Повреждена башня мобильной связи», — сообщил он.

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе и Николаеве повреждены объекты инфраструктуры. В Николаеве получил повреждения промышленный объект, на котором произошло возгорание. В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Также сообщали о взрывах в Харькове. Издание «Зеркало недели» в Telegram-канале рассказало, что в Харьковской области сработали системы противовоздушной обороны.