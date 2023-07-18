Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:01, 18 июля 2023Бывший СССР

На Украине ракетным ударом уничтожен объект инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении башни мобильной связи после обстрела
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Великомихайловской общине Синельниковского района Днепропетровской области сообщили о повреждении башни мобильной связи во время ракетного обстрела в ночь на 18 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«Ударили по Великомихайловской общине Синельниковского района. Повреждена башня мобильной связи», — сообщил он.

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины заявило, что в Одессе и Николаеве повреждены объекты инфраструктуры. В Николаеве получил повреждения промышленный объект, на котором произошло возгорание. В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Также сообщали о взрывах в Харькове. Издание «Зеркало недели» в Telegram-канале рассказало, что в Харьковской области сработали системы противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры под Ярославлем

    Блогер раскрыл простой способ избавиться от пятен на одежде

    Турция получила обращение Украины по продолжению зерновой сделки без России

    Стала известна судьба попавших под удар молнии российских туристов

    Против Лондона ввели санкции из-за позиции по допуску россиян на турниры

    В Думу внесли проект об уголовном наказании за пропаганду идеологии экстремизма

    Гремучая змея проглотила мышь вместе с мышеловкой

    Известная певица назвала недостаток москвичей

    Крупнейший застройщик Китая отчитался о гигантских убытках

    На Украине ракетным ударом уничтожен объект инфраструктуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости