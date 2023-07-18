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08:17, 18 июля 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Одессе и Николаеве

Командование «Юг» ВСУ заявило о повреждении объектов инфраструктуры в Одессе и Николаеве

Фото: Pixabay

В Одессе и Николаеве повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что в Николаеве получил повреждения промышленный объект, на котором произошло возгорание. В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры, добавили в командовании.

Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале также сообщил о разрушениях на указанных объектах в городе.

Ранее стало известно о возгорании на месте взрыва в Николаеве. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что экстренные службы были задействованы в тушении. Кроме того, сообщалось о взрывах в Одесской и Николаевской областях Украины.

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    Кристина Есикова
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