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05:50, 18 июля 2023Бывший СССР

На месте взрыва в Николаеве произошел пожар

Глава ОВА Ким: на месте взрыва в Николаеве произошел пожар

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Возгорание зафиксировано на месте взрыва в Николаеве на юге Украины, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что экстреные службы задействованы в тушении возгорания, произошедшего после взрыва. «Без жертв, предварительно», — подчеркнул он. О каком объекте идет речь, он уточнять не стал.

Во вторник стало известно о взрывах в Одесской и Николаевской областях Украины.

Ранее власти Николаева запретили местным жителям купаться и ловить рыбу из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). С 15 июня по 1 июля в Николаевской области введен полный запрет на купание и рыболовство в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лиманах, а также реках Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже города Новая Одесса.

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    Марина Совина
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