Госдума приняла проект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне

Госдума во втором чтении приняла проект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения допуска к гостайне. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии поддержали идею внести поправки в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Из законопроекта следует, что основанием для отказа в допуске к гостайне может стать проживание человека или его родственников за границей, а также наличие у него или у его близких иностранного гражданства или вида на жительство.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, Госдума приняла проект в первом чтении в марте.

Ранее юрист Алексей Гавришев объяснил, какие действия россиян будут расцениваться как государственная измена. По его словам, госизменой является шпионаж, а также предоставление российскими гражданами сведений, составляющих государственную тайну, международной или иностранной организации. Специалист уточнил, что эта тайна может стать известна человеку, в частности, по службе, работе или учебе.