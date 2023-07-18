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15:21, 18 июля 2023Россия

Госдума приняла проект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне

Госдума во втором чтении приняла проект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения допуска к гостайне. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии поддержали идею внести поправки в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Из законопроекта следует, что основанием для отказа в допуске к гостайне может стать проживание человека или его родственников за границей, а также наличие у него или у его близких иностранного гражданства или вида на жительство.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, Госдума приняла проект в первом чтении в марте.

Ранее юрист Алексей Гавришев объяснил, какие действия россиян будут расцениваться как государственная измена. По его словам, госизменой является шпионаж, а также предоставление российскими гражданами сведений, составляющих государственную тайну, международной или иностранной организации. Специалист уточнил, что эта тайна может стать известна человеку, в частности, по службе, работе или учебе.

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    Анастасия Шейкина
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