Производитель Durex прокомментировал информацию о намерении остаться в России

Компания Reckitt Benckiser заявила, что продолжает процесс передачи бизнеса в России

Британская компания Reckitt Benckiser, которая производит в том числе презервативы под маркой Durex, прокомментировала информацию о намерении остаться в России, сообщает РИА Новости.

Производитель опроверг сообщения о планах остаться на российском рынке и заявил, что продолжает процесс передачи бизнеса в стране. «Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — сказали в компании.

Ранее о том, что Reckitt Benckiser передумала уходить с российского рынка, сообщало издание Baza. Отмечалось, что заявления об уходе делал бывший CEO Лаксман Нарасимхан, который покинул компанию в сентябре 2022 года. Компания заявила о запуске процесса отчуждения российского бизнеса на фоне событий на Украине в апреле прошлого года.

Reckitt Benckiser производит и распространяет в более чем 200 странах мира множество товаров, в том числе чистящие средства Vanish и Cilit Bang, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.