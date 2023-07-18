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21:16, 18 июля 2023Экономика

Производитель Durex прокомментировал информацию о намерении остаться в России

Компания Reckitt Benckiser заявила, что продолжает процесс передачи бизнеса в России

Фото: Henning Kaiser / dpa / Global Look Press

Британская компания Reckitt Benckiser, которая производит в том числе презервативы под маркой Durex, прокомментировала информацию о намерении остаться в России, сообщает РИА Новости.

Производитель опроверг сообщения о планах остаться на российском рынке и заявил, что продолжает процесс передачи бизнеса в стране. «Reckitt продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — сказали в компании.

Ранее о том, что Reckitt Benckiser передумала уходить с российского рынка, сообщало издание Baza. Отмечалось, что заявления об уходе делал бывший CEO Лаксман Нарасимхан, который покинул компанию в сентябре 2022 года. Компания заявила о запуске процесса отчуждения российского бизнеса на фоне событий на Украине в апреле прошлого года.

Reckitt Benckiser производит и распространяет в более чем 200 странах мира множество товаров, в том числе чистящие средства Vanish и Cilit Bang, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex.

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    Марина Совина
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