Фото 48-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в купальнике восхитило фанатов

48-летняя актриса Ева Лонгория предстала перед камерами папарацци в купальнике на пляже

Американская актриса Ева Лонгория попала в объектив папарацци во время семейного отдыха в Испании. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

48-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» предстала перед камерами на пляже в розовом купальнике с глубоким декольте. Видно, что изделие украшает молния на груди. Образ Лонгории дополнили соломенная шляпа с черной лентой, круглые серьги, цепь с подвеской и браслеты. Кроме того, можно заметить, что на лице актрисы отсутствует макияж.

Фанаты восхитились внешним видом знаменитости, о чем написали в комментариях под материалом. «Она выглядит потрясающе. Красивый цвет купальника на ней», «Естественное тело и внешность», «Настоящая, подтянутая, без накачанной груди и татуировок. Не могу поверить в то, что у нее есть дети, — она прекрасно выглядит», «Не выглядит на 48. Предполагаю, что ей гораздо меньше», «Красотка», — высказывались они.

В апреле Ева Лонгория снялась в откровенном образе без нижнего белья и восхитила фанатов. Актриса поделилась снимком, на котором позирует на фоне озера и скал в облегающем боди белого цвета. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено молнией и небольшими разрезами на рукавах, а также по бокам и на груди.