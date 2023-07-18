Россиянин описал реновацию старого жилья в Германии фразой «увидел и офигел»

Блогер «Дзена» рассказал, что у домов в Германии при реновации разбирают верхние этажи

Российский блогер и путешественник описал реновацию старого жилья в Германии фразой «увидел и офигел». В личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен» он рассказал, что немцы не сносят ветхие дома, а разбирают у них только верхние этажи.

Россиянин отметил, что в Восточной Германии есть старые дома, похожие на «хрущевки», которые строили в бывших советских республиках. Однако кварталы с устаревшим жильем не сносят, чтобы построить на их месте высотные здания. По словам автора блога, немецкий аналог «хрущевки» сначала расселяют, а затем начинают аккуратно разбирать здание.

«Но делают это не до основания, а лишь снимают несколько верхних этажей. Уменьшая этажность, уменьшают нагрузку на "усталые" конструкции. А заодно меняют все внутридомовые сети с учетом современных потребностей и реалий», — пояснил блогер.

Таким образом, отмечает автор, из пятиэтажной старой «хрущевки» получается аккуратный двух- или трехэтажный жилой дом.

Ранее этот же блогер поразился скромным одноэтажным домам немецких пенсионеров. «Как-то у немцев, даже обеспеченных, нет склонности селиться в хоромах, строить вычурные дворцы, огораживаться трехметровыми заборами и ездить на "Майбахе" с охраной (хотя некоторые очень любят спортивные машины, видимо, реализуя свои молодые нереализованные желания)», — рассказал россиянин.