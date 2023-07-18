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09:40, 18 июля 2023Россия

Российский бизнесмен расстрелял чужую собаку и пригрозил пистолетом ее хозяину

В Новочеркасске бизнесмен расстрелял собаку без поводка и пригрозил пистолетом ее хозяину
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Новочеркасске Ростовской области бизнесмен Сергей Вдовиченко расстрелял чужую собаку без поводка и пригрозил пистолетом ее хозяину. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По информации издания, местный житель выгуливал двух своих собак. Он ненадолго отвлекся на одного из питомцев и услышал выстрелы. Обернувшись, россиянин увидел мужчину с псом на поводке, который палил в его любимца из пневматического оружия.

Когда житель Новочеркасска подошел разобраться, агрессор наставил пистолет и на него. Собака мужчины получила серьезные ранения, спасти ее не удалось.

Выяснилось, что нападавшим оказался бывший кандидат в депутаты и владелец нескольких строительных фирм Вдовиченко.

Полицейские после происшествия выехали на квартиру предпринимателя, но он не им открыл дверь.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина на глазах у сына избил в лифте подростка из-за лая собаки. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, контузию левого глаза и гематомы. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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