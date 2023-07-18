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10:28, 18 июля 2023Забота о себе

Кардиолог перечислила способы предотвратить сердечный приступ в молодом возрасте

Кардиолог Харкин назвала курение фактором, провоцирующим инфаркт у молодых женщин

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Николь Харкин перечислила факторы, которых способны спровоцировать сердечный приступ в молодом возрасте. Об этом сообщает HuffPost.

Харкин отметила, что одним из важнейших факторов риска является наследственность. Зачастую у молодых людей, перенесших инфаркт, родители или родственники тоже страдали болезнями сердца. Они могли бы предотвратить его, если бы регулярно проверяли здоровье сердца. Специалистка также рекомендовала никогда не игнорировать боль в груди. По ее словам, инфаркт нередко случается у тех, кто считается относительно здоровым, поэтому появление боли в груди — это веский повод обратиться к врачу.

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Еще одним провоцирующим сердечный приступ фактором кардиолог назвала курение. Харкин утверждает, что в ее практике почти все женщины, перенесшие сердечный приступ в молодом возрасте, курили сигареты или вейп. Кроме того, по ее словам, риск инфаркта растет при употреблении большого количества обработанного мяса и хроническом недосыпе.

Ранее врач-кардиолог Вячеслав Колиев описал характер боли при приближающемся инфаркте. По его словам, болезненные ощущения возникают за грудиной и обычно имеют давящий, сжимающий или жгущий характер.

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    Екатерина Улитина
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