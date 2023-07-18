Пилот и пассажиры вертолета прыгнули в воду и спаслись при извержении вулкана

Пилот вертолета и два пассажира прыгнули в океан во время извержения вулкана и спаслись

Пилот вертолета рассказал, что он вместе с двумя пассажирами сумел спастись при извержении вулкана, прыгнув в океан. Об этом сообщает Insider.

Инцидент произошел 9 декабря 2019 года на вулканическом острове Факаари (Уайт-Айленд) в Тихом океане. Подробности случившегося были обнародованы лишь сейчас в ходе судебного процесса против туристических компаний, участвовавших в организации полета на остров.

Пилот Брайан Депа сообщил в суде, что он и четверо пассажиров находились на земле, возле действующего вулкана во время извержения. Когда ситуация стала опасной, он оценил риски и посоветовал всем бежать к океану. Депа и двое туристов успели прыгнуть в воду. Остальных накрыло облако раскаленного пепла, выброшенного вулканом, туристы получили серьезные ожоги.

Я услышал, как один из клиентов спрашивает, стоит ли нам бежать. Оглянувшись, я увидел, как позади нас на высоту 300-600 метров поднимется шлейф из пепла и дыма, в нашу сторону уже летели камни и куски раскаленной породы. Так что я закричал: «Бегите, бегите к воде, следуйте за мной» Брайан Депа пилот

По словам пилота, как только они оказались в океане, вокруг стало темно: из-за опустившегося пепла ничего не было видно. «Прошла минута или две, я оставался под водой, задержав дыхание, пока сквозь пепел не пробился свет», — рассказал Депа.

Мужчина рассчитывал, что в случае стихийного бедствия заранее получит сигнал тревоги, и у него останется время для эвакуации людей.

Организаторов полета на остров обвиняют в неспособности адекватно оценить ситуацию с точки зрения безопасности клиентов и отсутствии предупреждений о потенциальной опасности тура. По утверждению представителей власти, вулкан демонстрировал признаки активности в течение нескольких недель до происшествия, однако туроператоры ничего не предприняли в связи с этим.

До извержения в 2019 году вулкан Уайт-Айленд, или Факаари, коротко извергался в 2016-м, а до того в 2012 и 2013 годах. При этом вулкан был активен, и извержения шли почти непрерывно с 1975 по 2000 годы.

Ранее сообщалось, что американец упал в кратер вулкана во время медового месяца. Мужчина сломал кости черепа и ребро, временно потерял слух в правом ухе, но остался жив.