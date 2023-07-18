Полицейские нашли тайник с противотанковым гранатометом среди мусора

Силовики нашли тайник с противотанковым гранатометом среди мусора в постройке под Херсоном

В Херсонской области полицейские нашли тайник с противотанковым гранатометом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские нашли схрон в заброшенной постройке в городе Геническ Генического района, на территории одного из домовладений садового комплекса в хозяйственной постройке. Опасный предмет лежал среди мусора.

Отмечается, что силовики изъяли его и уничтожили на месте накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что в херсонском селе полиция нашла в заброшенном здании схрон с гранатами и уничтожила его.