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19:33, 18 июля 2023Силовые структуры

Полицейские нашли тайник с противотанковым гранатометом среди мусора

Силовики нашли тайник с противотанковым гранатометом среди мусора в постройке под Херсоном

Фото: ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли тайник с противотанковым гранатометом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские нашли схрон в заброшенной постройке в городе Геническ Генического района, на территории одного из домовладений садового комплекса в хозяйственной постройке. Опасный предмет лежал среди мусора.

Отмечается, что силовики изъяли его и уничтожили на месте накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что в херсонском селе полиция нашла в заброшенном здании схрон с гранатами и уничтожила его.

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    Екатерина Власова
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