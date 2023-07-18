Индия рассказала о реакции членов G20 на прекращение зерновой сделки

Министр финансов Индии: ряд членов G20 осудили прекращение зерновой сделки

Ряд членов «Большой двадцатки» (G20) осудили прекращение зерновой сделки. Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, ее слова приводит Reuters.

«Несколько членов G20 осудили этот шаг, заявив, что этого не должно было произойти... Проход через Черное море не должен был быть остановлен или приостановлен», — сказала глава индийского Минфина.

Ситхараман также рассказала, финансовые лидеры стран G20, собравшиеся в индийском городе Гандхинагар на двухдневную встречу, не смогли найти общий язык по вопросу конфликта на Украине.

Переговоры руководителей экономических и финансовых ведомств стран G20 завершились во вторник без принятия совместного заявления, а Индия выступила с резюме заседания.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он указал, что часть черноморской инициативы, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба между тем попросил страны-участницы ООН призвать Россию возобновить участие в зерновой сделке. «Призываю все государства-члены ООН требовать от России возобновления участия в соглашении», — сказал он.