The Lancet Microbe: живущие в горле бактерии стали основной причиной опасной инфекции

Ученые из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти совместно с сотрудниками Школы медицинских исследований Мензиса обнаружили, что живущие в горле бактерии могут стать основной причиной передачи опасной инфекции, вызванной стрептококками группы А (СГА). Результаты исследования описаны в журнале The Lancet Microbe.

Streptococcus pyogenes обычно обнаруживаются на коже и в горле. Эти бактерии способны провоцировать ангину и импетиго, инфекции кровотока, а также ревматическую болезнь сердца. Авторы изучили процесс передачи СГА различными способами для разработки более эффективных стратегий профилактики и контроля заболевания.

Для этого специалисты проанализировали генетический состав сотен образцов бактерий СГА, собранных из горла и пораженных импетиго участков кожи в отдаленных общинах коренных народов в Австралии. Они заметили, что основной способ передачи происходил через горло людей, которые не имели никаких симптомов инфекции — число таких случаев было на уровне 63 процентов. Ранее считалось, что СГА преимущественно передается через кожу.

На основе открытия исследователи смогут более эффективно предотвращать распространение СГА. Так, например, можно создать вакцины, нацеленные на борьбу с бактериями в горле.

В июне 2023 американские ученые из Технологического института Джорджии представили новый метод лечения опасных бактериальных инфекций, вызванных синегнойной палочкой.