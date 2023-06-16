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15:25, 16 июня 2023Наука и техника

Найден новый способ лечения опасных бактериальных инфекций

Nature: найден новый метод лечения острых бактериальных инфекций

Фото: Konstantin Kolosov / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Технологического института Джорджии (США) нашли новый способ лечения опасных бактериальных инфекций. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Известно, что люди с ослабленной иммунной системой подвергаются постоянному риску заражения бактериями, которые находятся в окружающей среде. Так, например, синегнойная палочка может колонизировать различные части организма, в том числе легкие, приводя к стойким хроническим инфекциям, которые могут длиться всю жизнь. Вместе с тем патогены могут изменять свое поведение и попадать в кровоток, в результате чего хронические инфекции становятся острыми и потенциально смертельными. Почему так происходит, до сих пор определить не удавалось.

В ходе нового исследования были изучены образцы тканей человека с хроническими бактериальными инфекциями легких. Авторы применили метод генетического секвенирования, что позволило измерить уровни всех типов мРНК, присутствующих в бактериях и объясняющих их поведение.

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В P. aeruginosa (синегнойная палочка) был обнаружен ген PA1414, который экспрессировался в образцах сильнее, чем все остальные тысячи генов вместе взятых (а их у P. aeruginosa около 6000). Дальнейшие эксперименты показали, что этот ген также регулирует бактериальное «дыхание» в условиях недостатка кислорода. Причем вместо того, чтобы кодировать белок, ген кодирует небольшую РНК SicX, которая играет важную роль в бактериальном потреблении кислорода.

Следующая серия испытаний выявила, что при отсутствии SicX бактерии легко распространяются из-за хронических инфекций по всему организму, вызывая системную инфекцию. Это означает, что отсутствие SicX является основным фактором развития острой инфекции. Открытие может лечь в основу разработки будущих методов лечения опасных для жизни бактериальных заболеваний.

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    Елена Апазиди
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