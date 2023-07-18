Программистам из Индии предрекли исчезновение в течение пары лет

CNBC: большинство индийских аутсорс-программистов потеряют работу в ближайшие пару лет

Большинство программистов, работающих на аутсорсе в Индии, потеряют работу в ближайшие пару лет. Об этом со ссылкой на генерального директора Stability AI Эмада Мостака сообщает CNBC.

По словам Мостака, развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к тому, что разработка программного обеспечения стала возможна с привлечением меньшего числа IT-специалистов. Использование ИИ затронет рынки в различных странах и секторах неравномерно: так, во Франции вероятность, что разработчики лишатся работы из-за систем наподобие ChatGPT, меньше из-за строгого трудового законодательства. Однако в Индии, где проживает более пяти миллионов программистов, риск такого воздействия существенно выше.

Половина российских работодателей считают, что ИИ сможет заменить ряд специалистов, но не в ближайшее время. Около трети участников опроса «Зарплаты.ру» считают, что нейросеть сможет заменить бухгалтеров и менеджеров по продажам, меньшие шансы быть замененными у финансистов, HR-специалистов, социологов. Меньше всего развитие ИИ грозит журналистам, преподавателям и психологам.

В Китае тем временем местное рекламное агентство BlueFocus решило отказаться от внештатных копирайтеров и графических дизайнеров и заменить их нейросетью. Одна из самых известных в Китае компаний по связям с общественностью обратилась к Alibaba и Baidu с просьбой предоставить лицензии на их технологии искусственного интеллекта.