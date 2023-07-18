В Забайкалье пройдет межрегиональный фестиваль казачьей культуры

В Забайкалье с 11 по 13 августа пройдет межрегиональный фестиваль казачьей культуры

В забайкальском селе Кыра с 11 по 13 августа пройдет межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Забайкальскому краю — любо». Об этом сообщает ИА «ChitaMedia» со ссылкой на Минкульт Забайкалья.

В мероприятии примут участие творческие коллективы из Забайкалья, Хабаровского края, Бурятии и Иркутской области. На фестивале гостей ждет конкурс исполнителей казачьей песни, конкурс казачьих станиц, казачья полоса препятствий, выставка декоративно-прикладного искусства и другие мероприятия.

Фестиваль направлен на популяризацию и сохранение казачьей культуры, изучение традиций казачества, а также повышение мастерства и расширение репертуара художественных коллективов, привлечение новых участников.

Ранее сообщалось, что 29 июля в Челябинской области на территории музея-заповедника Аркаим пройдет фестиваль кочевников «Пламя Аркаима», который соберет клубы реконструкторов со всей России. Гости фестиваля смогут больше узнать о культуре, обычаях, быте скифов, сарматов, гуннов, саков и других кочевых народов.