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15:26, 18 июля 2023Бывший СССР

Россия направила Казахстану запрос об экстрадиции Кислицина

Генпрокуратура Казахстана подтвердила получение от России запроса об экстрадиции Кислицина

Фото: AntiMalwarerus / YouTube

Россия направила Казахстану запрос о выдаче задержанного сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Эту информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре республики, передает РИА Новости.

Начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Нурдаулет Суиндиков сообщил, что экстрадиционный запрос российской стороны находится на стадии рассмотрения. Он добавил, что выдачу также требуют США, но официальный запрос от Вашингтона пока не поступил.

Суиндиков уточнил, что Казахстан рассмотрит возможность экстрадиции Кислицина в соответствии с требованиями международных договоров и национального законодательства.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана заявили, что Кислицин имеет право запросить убежище в республике. По словам сотрудников ведомства, компетентные органы займутся рассмотрением соответствующего запроса в случае получения его от задержанного.

Кислицина задержали в конце июня по запросу США. Он возглавляет департамента компании-разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T., бывшей Group-IB. Его коллеги утверждают, что претензии связаны с работой главным редактором журнала «Хакер», которую Кислицин прекратил еще в 2012 году.

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