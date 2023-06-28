В Казахстане задержали топ-менеджера бывшей Group-IB Кислицина

РБК: топ-менеджера бывшей Group-IB Кислицина задержали в Казахстане по запросу США

В Казахстане по запросу США задержали Никиту Кислицина — главу департамента компании- разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T., бывшей Group-IB. Об этом рассказали сотрудники компании, передает РБК.

Задержанный руководит департаментом разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам, но его коллеги утверждают, что претензии связаны с работой главным редактором журнала «Хакер», которую Кислицин прекратил еще в 2012 году.

Министерство юстиции США утверждает, что в 2012 году топ-менеджер был причастен к взлому соцсети Formspring, похищению данных пользователей и попытке их продать. В настоящий момент он находится под стражей в Казахстане, основания для его ареста изучаются в рамках запроса США на его экстрадицию.

Ранее Кислицина объявили в розыск в России, ему вменяют совершение преступления по статье 272 («Неправомерный доступ к охраняемой законом информации») Уголовного кодекса РФ.