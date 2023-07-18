China Daily: правительство Южной Кореи должно прислушаться к предостережению РФ по Украине

Сеул ради сохранения нормальных отношений с Россией должен помнить о позиции Москвы, которая предостерегла мировое сообщество от поставок вооружений на Украину. Об этом пишет китайская газета China Daily.

По словам автора, в ходе недавнего визита в Киев южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что правительство страны предоставит Украине более значительную военную поддержку. По его словам, следуя примеру Вашингтона, южнокорейская сторона заходит дальше, чем Япония. «Однако Республика Корея не должна забывать предупреждение России о том, что военная помощь Украине будет означать для Сеула так называемое вовлечение в конфликт», — призвал он.

Ранее стало известно, что Сеул в 2023 году выделит Украине 150 миллионов долларов. Южная Корея в 2022 году предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) шлемы, бронежилеты и прочую амуницию, а в текущем году планируется увеличить помощь Киеву для восстановления сферы образования.