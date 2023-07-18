В ЛДПР назвали Милонова латентным иноагентом из-за скандала с юристом из ДНР

Депутат ГД Луговой назвал Милонова латентным иноагентом из-за скандала с юристом из ДНР

Депутат Госдумы (ГД), член фракции ЛДПР Андрей Луговой назвал коллегу по нижней палате парламента Виталия Милонова латентным иноагентом. Заявление Лугового приводится в официальном Telegram-канале партии.

Луговой выступил с резкой критикой Милонова после случившегося между депутатом и юристом из Донецкой народной республики (ДНР) Ириной Воскобойниковой скандала. Тогда в ЛДПР сообщали, что Милонов ворвался в отделение партии в Горловке и обвинил Воскобойникову в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ) — притом что в ходе вооруженного конфликта с Украиной жительница ДНР потеряла сына и сама активно участвует в региональных патриотических мероприятиях.

По словам Лугового, за свое поведение Милонов заслуживает наказания.

«Милонов возомнил себя шерифом Донецка, а на самом деле он — латентный иноагент, и мы сделаем все, чтобы его жестко наказать за выходку в отношении женщины, потерявшую сына и ставшую инвалидом из-за укронацистов», — приводится заявление парламентария.

Латентность — способность субъекта не проявлять определенных качеств, носить их в себе скрытно. Одно из наиболее частных употреблений этого термина в речи связано с латентной гомосексуальностью.

Депутат Виталий Милонов получил известность как борец за традиционное ценности и противник ЛГБТ. Сейчас парламентарий участвует в спецоперации с позывным Густав, однако приезжает в Москву и Петербург, чтобы его не лишили мандата за прогулы.