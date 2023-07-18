Лавров обсудил зерновую сделку с главой МИД Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июля обсудил ситуацию вокруг зерновой сделки с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.
Также добавляется, что разговор шел и о закупке Анкарой у Москвы самолетов для тушения лесных пожаров.
«Обсуждались последние события в рамках стамбульского соглашения по зерну и закупка у России крупногабаритных самолетов для тушения лесных пожаров», — сообщили в турецком ведомстве. Итоги переговоров и другие подробности пока не приводятся.
9 июля Фидан и Лавров также разговаривали по телефону. Тогда дипломаты обсудили ситуацию с черноморской инициативой и последние события на Украине.
Ранее Фидан выступал за продление зерновой сделки. «Турция привержена идее поддержания инициативы живой», — подчеркнул он.