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12:10, 18 июля 2023Мир

Лавров обсудил зерновую сделку с главой МИД Турции

Главы МИД России и Турции Лавров и Фидан обсудили зерновую сделку и закупку самолетов
СюжетПожар в Москве:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июля обсудил ситуацию вокруг зерновой сделки с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Также добавляется, что разговор шел и о закупке Анкарой у Москвы самолетов для тушения лесных пожаров.

«Обсуждались последние события в рамках стамбульского соглашения по зерну и закупка у России крупногабаритных самолетов для тушения лесных пожаров», — сообщили в турецком ведомстве. Итоги переговоров и другие подробности пока не приводятся.

9 июля Фидан и Лавров также разговаривали по телефону. Тогда дипломаты обсудили ситуацию с черноморской инициативой и последние события на Украине.

Ранее Фидан выступал за продление зерновой сделки. «Турция привержена идее поддержания инициативы живой», — подчеркнул он.

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    Антон Похиляк
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