Повреждения Крымского моста после теракта показали со спутника

Компания Maxar показала спутниковые снимки Крымского моста после теракта

Американская компания Maxar в Twitter показала три спутниковых снимка Крымского моста, который соединяет полуостров с материковой частью России после теракта.

«Новые спутниковые снимки Керченского пролива, полученные утром 17 июля 2023 года, показывающие новые повреждения Крымского моста», — говорится в публикации.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Кремле пообещали предпринять ответные действия после атаки на мост.

