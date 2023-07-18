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01:40, 18 июля 2023Мир

Повреждения Крымского моста после теракта показали со спутника

Компания Maxar показала спутниковые снимки Крымского моста после теракта

Фото: @Maxar

Американская компания Maxar в Twitter показала три спутниковых снимка Крымского моста, который соединяет полуостров с материковой частью России после теракта.

«Новые спутниковые снимки Керченского пролива, полученные утром 17 июля 2023 года, показывающие новые повреждения Крымского моста», — говорится в публикации.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В Кремле пообещали предпринять ответные действия после атаки на мост.

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    Марина Совина
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